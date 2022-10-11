Юного спортсмена из Карелии признали лучшим волейболистом первенства Северо-Запада

О достойном выступлении карельской волейбольной команды на первенстве Северо-Запада сообщили в паблике правительства Карелии.

Волейболисты из Карелии завоевали бронзу на первенстве России среди команд Северо-Запада среди юношей 2008-2009 года рождения.

Лучшим игроком первенства признали волейболиста Арсения Максимова.

К соревнованиям ребят подготовила тренер Наталья Власкова.