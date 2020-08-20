Юный автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину

Смертельное ДТП произошло поздно вечером на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 20 августа, в 21.50 в районе дома №44 по улице Олонецкой 22-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В ГИБДД Карелии напиминают, что с начала года на дорогах республики произошло 71 ДТП с участием пешеходов, 67 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, 5 пешеходов погибли.

28 дорожных аварий произошли по невнимательности и неосторожности пеших участников движения, в результате чего 3 из них погибли и 25 были травмированы.