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Юный автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину

Новости. Происшествия
09:41, 21 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельное ДТП произошло поздно вечером на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 20 августа, в 21.50 в районе дома №44 по улице Олонецкой 22-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В ГИБДД Карелии напиминают, что с начала года на дорогах республики произошло 71 ДТП с участием пешеходов, 67 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, 5 пешеходов погибли.

28 дорожных аварий произошли по невнимательности и неосторожности пеших участников движения, в результате чего 3 из них погибли и 25 были травмированы.

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Комментарии

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ppppp
2020-08-21 09:51:00
На Олонецкой освещение плохое. А поскольку ехал наверняка более 40 км/ч, то не успел затормозить перед внезапно возникшим препятствием.
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