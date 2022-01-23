Юный лыжник из Карелии завоевал медаль на зимней Спартакиаде учащихся

Молодой спортсмен из Костомукши занял второе место на зимней Спартакиаде среди учащихся СЗФО, рассказали в Минспорта Карелии.

На проходящем в эти дни в столице Коми, Сыктывкаре, II этапе XI зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам спортсмен из Костомукши Егор Каразанов завоевал серебряную медаль среди юношей. Юный спортсмен отличился 22 января в гонке свободным стилем на 10 километров.

Всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 10 регионов Северо-Западного федерального округа.

В десятку сильнейших лыжников также вошел воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Александр Тризно, показавший 10-й результат.