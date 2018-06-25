Кадастровая палата Карелии объявила о новых услугах населению

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Кадастровая палата по Карелии объявила о том, что начинает предоставление новых услуг населению.
В июле 2017 года были внесены изменения в устав Кадастровой палаты, которые закрепили за ведомством новые функции и предоставили возможность специалистам заниматься дополнительными видами деятельности.
Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять такие виды деятельности, как: землеустроительные работы, подготовка землеустроительной документации, кадастровые работы в отношении объектов недвижимости государственной собственности и комплексные кадастровые работы.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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