Кадастровая палата Карелии объявила о новых услугах населению

Кадастровая палата по Карелии объявила о том, что начинает предоставление новых услуг населению.

В июле 2017 года были внесены изменения в устав Кадастровой палаты, которые закрепили за ведомством новые функции и предоставили возможность специалистам заниматься дополнительными видами деятельности.

Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять такие виды деятельности, как: землеустроительные работы, подготовка землеустроительной документации, кадастровые работы в отношении объектов недвижимости государственной собственности и комплексные кадастровые работы.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".