Как арестовывали владельца фирмы по ремонту дорог в Карелии - новые подробности

Учредитель петербургской компании "Ремстройкомплект", ремонтировавшей дороги в Карелии, Игорь Чичин перед арестом попал в больницу.

Как сообщали "Вести Карелии", 28 апреля Петрозаводский городской суд арестовал 52-летнего жителя Санкт-Петербурга Игоря Чичина. Он является учредителем ООО "Ремстройкомплект" - бывшего генподрядчика по обслуживанию карельских дорог.

Карельский Следком вменяет в вину Игорю Чичину получение взяток в особо крупном размере, в составе организованной группы, лидером которой, по неофициальной информации, был он сам.

27 апреля Чичин был доставлен в Петрозаводский городской суд, который в 17 часов должен был начать рассматривать ходатайство Следкома о его аресте. Вначале судебное заседание проходило без каких-либо эксцессов.

Однако, когда судья Александр Мерков удалился в совещательную комнату для принятия решения, случилось непредвиденное.

Что произошло в суде, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".