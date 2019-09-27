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Новости. Общество
21:05, 27 Сентября 2019
фото: © Sputnik / Алексей Филиппов

Как будут наказывать за курение на балконах, рассказали в МЧС

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В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей или уголовное наказание.

Согласно одобренному правительством правовому акту, запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, пишет RT. 

"Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить", – указано в сообщении.

Нарушителю грозит административная ответственность, в том числе предупреждения и штрафы, которые могут составить "до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар".

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара. Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир", – заявили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили, что запрет на курение на балконах вступит в силу с 1 октября.

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