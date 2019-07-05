Как на самом деле выглядит Анна Семенович без макияжа

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Звезда выложила в соцсеть фотографии из морского ресторана в естественном виде.
Фолловеры пришли в экстаз от фото и осыпали Анну Семенович комплиментами. По их мнению, исполнительница оказалась даже привлекательнее, чем с профессиональным мейком. Они уверены, что отдых пошел певице на пользу, пишет издание "Дни.ру".
Многие отметили в комментариях к посту звезды, что знаменитость без макияжа выглядит моложе своих лет.
Были и те, кто решил, что причина хорошего настроения певицы – это влюбленность. Ведь Анна Семенович так и не ответила на вопрос в комментариях, кто же делает все эти ее прекрасные фотографии на острове.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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