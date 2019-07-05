Как на самом деле выглядит Анна Семенович без макияжа

Звезда выложила в соцсеть фотографии из морского ресторана в естественном виде.

Фолловеры пришли в экстаз от фото и осыпали Анну Семенович комплиментами. По их мнению, исполнительница оказалась даже привлекательнее, чем с профессиональным мейком. Они уверены, что отдых пошел певице на пользу, пишет издание "Дни.ру".

Многие отметили в комментариях к посту звезды, что знаменитость без макияжа выглядит моложе своих лет.

Были и те, кто решил, что причина хорошего настроения певицы – это влюбленность. Ведь Анна Семенович так и не ответила на вопрос в комментариях, кто же делает все эти ее прекрасные фотографии на острове.