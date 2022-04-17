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Как подготовить квартиру к продаже?

Новости. Общество
10:08, 18 Апреля 2022

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Мы пообщались с риэлторами Петрозаводска, чтобы узнать, какие действия необходимо предпринять для быстрой и успешной продажи недвижимости.

В агентстве недвижимости Баренц Групп дали несколько советов:

Для того, чтобы максимально быстро и по самой выгодной цене продать свою квартиру, её необходимо соответственно подготовить.

Не пренебрегайте этим вопросом, ведь потенциальный покупатель будет оценивать квартиру и по внешнему виду, даже если в будущем он планирует её переделать под себя.

 

Состояние квартиры. Конечно, перед продажей квартиры нужно навести чистоту в ней, убрать весь накопившийся ненужный хлам, возможно сделать легкий косметический ремонт. Также желательно проверить исправно ли работает вся сантехника, электрика и хорошенько проветрить квартиру, особенно если в ней жили домашние животные. 

И не забудьте, что, как правило, оценка объекта начинается с подъезда. Естественно, никто вас не заставит делать ремонт в самом подъезде, но, например, вкрутить лампочку, постелить чистый коврик перед дверью — это в ваших силах.

Подготовить документы. Лучше заранее собрать все необходимые документы, это несложная задача, но может сыграть ключевую роль в выборе именно вашей квартиры, особенно когда покупатель ограничен во времени.

Квартира свободна. Чем меньше ваших вещей и мебели в квартире — тем она кажется свободней и тем легче потенциальному покупателю представить себя её хозяином.

❹ Общение с потенциальным покупателем. Будьте доброжелательны, расскажите о плюсах вашей недвижимости, заостряя внимание на информации, которая поможет потенциальному покупателю решить в пользу покупки именно вашей квартиры.

Чтобы не думать и не гадать о всех нюансах продажи вашей квартиры — обратитесь в агентство недвижимости «Баренц Групп» — специалисты бесплатно проконсультируют, как и что лучше сделать и дадут свой профессиональный совет для того, чтобы квартира продалась быстрее и выгоднее.

А также помогут подобрать новую квартиру.
✆ +7 (8142) 331-991⠀

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