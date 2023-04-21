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Как работает принцип «одного окна» в офисе строительной компании «Баренц Групп»
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Как работает принцип «одного окна» в офисе строительной компании «Баренц Групп»

Новости. Общество
15:45, 08 Июня 2023
фото: © "Баренц групп"

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Купить или выгодно продать жилье в Петрозаводске можно в «одном окне».

Специалист «Баренц Групп» Рая Данилевская рассказала, какие услуги можно получить, обратившись к менеджерам строительной компании.

Это не только подбор квартир в новостройках, которые возводит компания «Баренц Групп», но и оформление ипотеки по выгодным ставкам. Специалисты «Баренц Групп» помогают правильно подать заявку и получить одобрение банков.

Кроме этого, — страхование жизни и здоровья, а также различного имущества. И, наконец, — продажа жилья на вторичном рынке по высокой цене, что особенно актуально для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия.

Все это работает в «Баренц Групп» по принципу «одного окна». Достаточно позвонить по телефону 331-331 и записаться на консультацию к специалисту компании и прийти в офис «Баренц Групп».

Напомним, что офис компании «Баренц Групп» расположен в Петрозаводске по адресу: ул. Карла Маркса, д. 1а (здание бывшего Речного вокзала).

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“. 
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. 
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