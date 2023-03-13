«Какая-то кракозябра»: Глава Петрозаводска раскритиковал проект комплексного развития Октябрьского района

Предложенная графическая схема комплексного развития территории Октябрьского района вызывает вопросы у властей города.

Представленная сегодня на онлан-совещании по развитию Петрозаводска схема КРТ Октябрьского района стала объектом критики со стороны главы города Владимира Любарского. По словам заместителя премьер-министра Карелии по развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной сдача объектов по инфраструктурному бюджетному кредиту (реконструкция сетей — прим.ред) в районе Октябрьского проспекта завершится в 4 квартале этого года. И уже в августе планируется утверждение решения по самому комплексному развитию территории, по тем застройщикам, которые здесь будут строить жилье и расселять аварийный фонд.

По мнению главы Петрозаводска, столь масштабный проект хоть географически и расположен на территории города, но является предметом общего ведения и республиканских, и местных властей.

«То, что я вижу на представленной графической схеме, это предварительный расчет застройщика. Я, безусловно, понимаю бизнес, который исходит из рентабельности. Но, уважаемые коллеги, не уверен, что мы сможем согласиться с подобной конфигурацией, потому что здесь есть крупных изъятия: справа — в виде прямоугольника и слева — в виде какой-то кракозябры. При таком формате мы с вами комплексного развития территории Октябрьского района не получим. Будут новые красивые дома, а слева все останется по-прежнему. Я бы в протокольное поручение попросил бы записать: „совместно проработать с застройщиками, чтобы этот фрагмент тоже был заполнен“. Да, возможно радикальное решение. Пересмотр какой-то этажности. Возможны другие варианты. Но нынешняя конфигурация не самое лучшее решение», — считает Владимир Любарский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков согласился с мэром, что данный проект нужно проработать. Есть зона КРТ, а к ней примыкают вопросы, которые придется решать индивидуально, считает руководитель республики.

«Давайте посмотрим, где справа есть здания республиканские, Минздрава, станция скорой помощи. Дома, которые попадают под расселение. Здание старого молокозавода. Там оно останется, или что? Здесь нужно принимать точечное решение с застройщиками. Нужно посмотреть», — сказал Парфенчиков.