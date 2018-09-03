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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 сентября.
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Рабочая поездка главы РК в Муезерский район
9.00 – в поселке Ледмозеро глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в торжественной церемонии открытия новой ледмозерской школы.
10.00 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет зааседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00 – сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знания, в Финно-угорской школе на ул. М.Горького, 2.
11.30 – на площади Ленина-проспекте.К.Маркса-площади Кирова пройдет торжественное шествие первоклассников "Первоклассный ПТЗ".
12.00 – на площади Кирова состоится праздник, посвящённый Дню знаний, "Первоклассная академия".
14.00 – в молодёжном клубе на Зареке (ул. Пробная, 4) пройдет акция памяти жертв Беслана "314".
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