"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 6 сентября.

Официальная делегация Республики Карелия посетит Китайскую Народную Республику с рабочим визитом.

16.00 - в рамках общегородской акции "Чистый Петрозаводск" состоится субботник, участники которого проведут обрезку поросли на деревьях по ул.Свердлова и К.Маркса. Сбор участников – у Петрозаводского музыкального колледжа им.К.Э.Раутио на ул. Свердлова, 25.

17.00 -в Национальном театре Карелии на пр. К. Маркса, 19 откроется выставка театральных работ Дарьи Синцовой.