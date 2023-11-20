«Какие-то запредельные вещи творятся», — жители села в Карелии нашли ляп в дорожном указателе

Дорожники перепутали буквы в названии деревни в Пряжинском районе.

Жители Ведлозера обратили внимание на ошибку в названии одного из населенных пунктов в указателе на дороге, ведущей в самую красивую деревню России.

«Жители Ведлозерья только успели откликнуться на Вухтанеги, как уже выкладывают в сети новые ляпы служб, отвечающих за написание дорожных указателей в рамках капитального ремонта дороги „Видлица — Кинелахта -Ведлозеро“. Какие-то запредельные вещи творятся», — написала жительница села Ведлозеро в местном паблике.

Речь идет о деревне Щукнаволок, которую дорожники окрестили «новолоком».

Как уточнила женщина, уже отправлено сообщение в Минтранс Карелии.