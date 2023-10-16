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Какой из памятников и арт-объектов Петрозаводска, на ваш взгляд, является самым необычным?

Новости. Общество
15:14, 17 Октября 2023
фото: © Столица на Онего

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В столице Карелии установлено множество скульптур, привлекающих внимание местных жителей и туристов.

Карелия всегда славилась как популярное туристическое направление в России, а в последние годы это стало особенно актуально — в туристический сезон республику посещают десятки тысяч гостей. Приезжают они главным образом полюбоваться на известные достопримечательности Карелии — такие, как Кижи, Валаам, Рускеала, водопады и скалы, либо просто насладиться природой северного края. Однако многие перед этим вольно или невольно знакомятся и со столицей Карелии, тем более, что в Петрозаводске, несмотря на отсутствие «раскрученных» достопримечательностей, есть, на что взглянуть.

В главном городе республики множество памятников и арт-объектов. Какие-то имеют давнюю историю, какие-то появились недавно. Есть памятники, созданные в городе и для города, есть подарки от других городов, в том числе иностранных. Есть созданные в классической манере, есть же творения самых причудливых форм. Смысловая нагрузка у этих объектов тоже разная, но большинство из них не оставляют людей равнодушными.

«Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какие памятники и арт-объекты Петрозаводска можно считать самыми необычными.

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