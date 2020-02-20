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Камера в Карелии зафиксировала летящий в небе объект (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:51, 20 Февраля 2020
фото: © Кадр из видео/ "Ситилинк"
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В Сегеже камера зафиксировала летящий в небе объект ранним утром 20 февраля.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" в Сегеже на улицы Антикайнена и будьвара Советов запечатлела летящий в небе объект в 4.35. В это же время Костомукшу озарила сильная вспышка. 

"Судя по теням, объект в небе не был статичен, он двигался по определенной траектории. Пока неизвестно, что это было. Как рассказывают сотрудники комбината, в городе был слышен хлопок, в некоторых домах задрожали стекла", – ранее сообщалось в паблике "Карельский окатыш | Северсталь".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-02-20 18:10:17
Летающих тарелок нет, это всё жалкие выдумки инопланетян.
Гость
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