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Канализационный фонтан вновь забил в новом микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:01, 24 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Специалисты Водоканала пытались вычистить засорившийся колодец на Морозном проезде в «Скандинавии».

Жители ЖК «Скандинавия» на Древлянке 24 марта с утра вновь наблюдали фонтан, который забиол из колодца.

«Доброе утро нового дня на Морозном проезде. Как видите, за ночь, как и за прошедшие полгода, ничего не изменилось — фонтан на месте», — написали горожане в паблике «Живой Петрозаводск», разметив видео.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили, что на проезде Морозный, улица Оборонная, обнаружена течь воды по проезжей части. Информация была передана для принятия мер в АО «ПКС — Водоканал».

Как рассказали «Столице на Онего» в «ПКС-Водоканал», сети в «Скандинавии» не находятся в зоне ответственности предприятия.

«Колодец засорен, забит тряпками и другим мусором. Сегодня почистили, как смогли», — прокомментировали в «Водоканале».

В администрации города «Столице на Онего» заявили, что сети находятся в муниципальной собственности.

«ПКС прочищал в качестве оказания содействия городу», — уточнили в мэрии.

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