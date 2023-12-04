Кандидатура Дениса Катанандова согласована на пост председателя горсуда Петрозаводска

В комиссии при Президенте РФ согласовали кандидатуру судьи Верховного суда Карелии Дениса Катанандова на должность председателя петрозаводского городского суда.

Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий согласовала кандидатуру судьи Верховного суда республики по уголовным делам Дениса Катанандова на должность председателя петрозаводского городского суда. Об этом сообщает со ссылкой на информированные источники «МК в Карелии».

После одобрения Комиссией Президент, как правило, подписывает указ о назначении, поэтому Денису Катанандову остается дождаться этого Указа.

Рекомендация на должность председателя петрозаводского городского суда для Дениса Катанандова, который является младшим сыном экс-главы республики Сергея Катанандова, была дана 21 июня на заседании квалификационной коллегии судей Карелии.

Подробнее об этом читайте в «МК» в Карелии».