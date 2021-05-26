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Каратисты из Карелии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
18:20, 26 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Петрозаводск спортивный»

Карельские спортсмены достойно выступили на первенстве страны по каратэ киокусинкай в Москве.

В главных соревнованиях года принимали участие более 350 спортсменов из различных регионов страны. Об этом рассказал паблик «Петрозаводск спортивный».

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На первенстве России по каратэ киокусинкай среди юношей 12-13 лет второе место занял Никита Чадаев. Среди юношей и девушек 14-15 лет в ката-группе третьими стали Роман Шмаков, Никита Лупин и Никита Тереш. У юниоров 16-17 лет золото выиграл Тимофей Петров. В ката-группе третье место заняли Тимофей Петров, Андрей Блинов и Лев Коротков.

При этом Тимофей Петров четыре года подряд удерживает лидерство Первенства России в своей возрастной категории.

Соревнования в Москве стали отборочными на Кубок Мира, который пройдёт в сентябре 2021 года в Швейцарии.

Традиционно в рамках Первенства проходил турнир «Надежды России» — в дисциплинах кёкусин-ката и кёкусин-ката-группа.

В них отличились Леон Семидоцкий — среди мальчиков 10-11 лет. Среди девочек этого возраста Екатерина Миронова заняла первое место. Второе — у Марии Кольцовой.

В ката группе 10-11 лет первыми стали Екатерина Миронова, Леон Семидоцкий и Мария Кольцова.

Среди мальчиков 8-9 лет первое место занял Елисей Холодов. Тренирует детей Ирина Кукшиева.

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