Каратисты привезли в Карелию восемь медалей Первенства и чемпионата мира

Петрозаводчанка Людмила Мартынович стала чемпионкой мира, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Карельские каратисты выступили на Первенстве и чемпионате мира и завоевали восемь наград различного достоинства.



Соревнования проходили в Орле. За победу боролись спортсмены из Турции, Греции, Казахстана, Ирана, Пакистана, Армении, России, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии.



Людмила Мартынович стала чемпионкой мира в СЗ Ката соло среди женщин. Другая петрозаводчанка, Виктория Вовк в этой же категории завоевала бронзу.



Алена Никифорова заняла второе место в поединках до 75 килограммов.



Первенство мира :



Станислав Мишкевич - первое место СЗ ката соло. Родион Таис-Магдалена - золото в СЗ ката соло.



Диана Радченко - серебро СЗ Ката с оружием. Бронзу в копилку Карелии принесли София Лаврова и Асилбек Маматкулов в СЗ ката соло.



Тренеры спортсменов: Феликс Мальцев, Сергей Дубина, Виктория Вовк, Александра Олейник, Леонид Павлов, Алексей Савельев и Максим Столбовов.