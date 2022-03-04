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Карелия готовится к весеннему половодью

Новости. Общество
14:16, 05 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Более 6 тысяч человек будут задействованы в работе по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком.

Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил о готовности к прохождению паводкового периода на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

«В период прохождения весеннего половодья на территории республики в 2022 году для проведения предупредительных и спасательных работ утверждена группировка сил и средств в составе 6216 человек, 1693 единиц техники, 208 плавательных средств, семи специальных поездов, одного вертолета и двух групп разминирования», − проинформировал глава Карелии.

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