Карелия готовится к весеннему половодью

Более 6 тысяч человек будут задействованы в работе по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком.

Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил о готовности к прохождению паводкового периода на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

«В период прохождения весеннего половодья на территории республики в 2022 году для проведения предупредительных и спасательных работ утверждена группировка сил и средств в составе 6216 человек, 1693 единиц техники, 208 плавательных средств, семи специальных поездов, одного вертолета и двух групп разминирования», − проинформировал глава Карелии.