Карелия намерена торговать с Африкой горным оборудованием

В Москве в ходе международной конференции прошла встреча с послом Центральноафриканской республики в России Леоном Додону-Пунагаза.

В мероприятии участвовал первый заместитель гендиректора корпорации развития Карелии Алексей Раумо. Совместно с исполнительным директором ООО «Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс» Василием Садыковым он провел ряд рабочих встреч.



Так, развитие российско-африканского сотрудничества обсудили во время общения с послом Центральноафриканской республики в России Леоном Додону-Пунагаза.



По его словам, ЦАР заинтересована в более тесных торгово-экономических связях с Россией и Карелией. На экспорт страна готова предложить авокадо и кофе. Российские партнеры, в свою очередь, могут поставлять оборудование для горнопромышленного комплекса.



Общение сторон продолжится во время экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который должен пройти в Санкт-Петербурге в конце июля. По предварительной информации мероприятие посетит президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.



Для более тесного знакомства посол предложил организовать бизнес-миссию для карельских предпринимателей в ЦАР. Эту возможность проработают в корпорации развития Карелии.