Карелия стала лидером в России по числу грабежей и разбоев

Республика Карелия заняла «лидирующие» позиции по количеству краж, разбоев и грабежей в расчете на 100 тысяч населения среди российских регионов в первом квартале 2022 года, следует из данных портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.

Карелия заняла первое место по уровню зарегистрированных краж на 100 тысяч населения. Ее показатель - 206,2. На втором месте оказалась Бурятия с показателем 175,7. Замыкает тройку «лидеров» по кражам Новосибирская область. Ее показатель составил 171,0. Такие данные за первый квартал 2022 года опубликованы на портале правовой статистики генпрокуратуры РФ.

В список регионов с наибольшим показателем по кражам попали также Кемеровская, Новгородская, Амурска, Тверская, Челябинская, Ростовская и Ленинградская области.

Меньше всего краж зарегистрировано в первом квартале в Чечне (6,7 на 100 тысяч населения), Ингушетии (12,0 на 100 тысяч населения) и Дагестане (14,1 на 100 тысяч населения).

Отличилась Карелия и по числу разбоев и грабежей. Республика с показателем 18,6 на 100 тысяч населения занимает первую строчку в топ-10 «опасных» регионов. Второе место заняла Архангельская область (12,3), а третье – Республика Тыва (11,5).

Чеченская Республика (0), Республика Ингушетия (0,4) и Дагестан (0,4) стали лидерами среди регионов с наименьшими показателями по разбоям и грабежам.

В то же время исследование свидетельствует, что криминогенная обстановка в стране по итогам первого квартала осталась стабильной, число зарегистрированных преступлений продолжает снижаться (ниже на 3,8 %аналогичного периода прошлого года) и относительно последних лет не превысило отметку в 500 тысяч.

Снижение преступности отмечается в 65 регионах, наиболее заметно – в Тыве, Чечне и Оренбургской области.