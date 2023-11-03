Карелия получила больше всех денег из федерального бюджета для борьбы с сахарным диабетом

Более 87 млн рублей выделено Карелии из федеральной казны на создание эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом, сообщил глава Минздрава Карелии.
Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, регионально ведомство эффективно отработал с Федеральным минздравом, обосновав потребность в дополнительном повышенном финансировании.
В результате Карелия получила больше всех средств на создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
Средства получат 36 регионов, в числе которых:
- Карелия 87 млн 337 тыс.
- Коми 70 млн 315 тыс.
- Якутия 56 млн 446 тыс.
- Красноярский край 59 млн 184 тыс.
- Псковская область 75 млн 532 тыс.
- Санкт-Петербург 64 млн 469 тыс.
- ХМАО 63 млн 608 тыс.
- Чукотский АО 60 млн 79 тыс.
- ЯНАО 55 млн 656 тыс.
«Мы создадим эндокринологические центры в районах республики, оснастим сельские больницы оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также создадим новые и увеличим количество существующих школ здоровья», - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков перечислил напитки, употребление которых повышает риск смерти больных сахарным диабетом на 20%.
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