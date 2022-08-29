Карелия получит деньги на завершение строительства объектов ФЦП, сообщил Парфенчиков

Карелия получит дополнительные средства на завершение строительства объектов федеральной целевой программы и Индивидуального плана развития республики, сообщил Артур Парфенчиков со ссылкой на министра экономического развития России Максима Решетникова.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о результатах встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

«На встрече обсудили с Максимом Геннадьевичем главные задачи по развитию экономики в новых условиях. Карелия активно реализует те инструменты поддержки экономики, которые созданы на федеральном уровне. Наглядный пример — создание технопарков. В Петрозаводске работает промышленный парк „Южная промзона“. Мы стали единственным регионом в стране, который получил финансовую поддержку на строительство второго технопарка, „Карельские продукты“ — завершить его планируем в следующем году. Кроме того, подали заявку на третий технопарк, который будет производить упаковку и заменит бренды, ушедшие с российского рынка», — сообщил Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, федеральные и региональные меры поддержки позволили Карелии не только справиться с последствиями санкционного давления, но и двигаться дальше.

«Например, по росту инвестиций мы вышли на 6-е место в России. Увеличили выпуск сельхозпродукции. Наши промышленные предприятия наращивают объемы производства», — отметил глава Карелии.

Также, по информации Артура Парфенчикова, в рамках развития инфраструктуры Карелии одобрено 13 инвестиционных проектов. В республике будут построены транспортные, энергетические, коммунальные объекты почти на 4 млрд рублей. Это позволит привлечь 60 млрд внебюджетных инвестиций, создать полторы тысячи рабочих мест.