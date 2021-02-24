Карелия попала в пятерку лидеров по потреблению водки

В России потребление легальной водки в 2020 году на душу населения выросло на 2%, до 4,9 л.

Это следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Известия". При этом реализация игристого вина, шампанского и премиального алкоголя выросла в среднем на 15%.

Расчеты производились по государственной системе контроля алкоголя ЕГАИС и по численности населения в России на 1 января 2021 года. Легальное производство снизилось на 4,9% при росте продаж через ЕГАИС на 2%, сообщил газете президент Союза производителей алкогольной продукции.

Лидеры по потреблению водки на душу населения:

•Сахалин — 12,4 л (+2%),

•Магаданская область — 11,6 л (+2%),

•Коми — 11,2 л (+3%),

•Карелия — 9,8 л (без изменений),

•Чукотка — 9,4 л (–6%).

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что в пятерку лидеров входят регионы, в которые сложно и невыгодно везти нелегальную продукцию.

По данным Nielsen, в этом году объем пива, продающегося по акциям, снизился с 52% до 49%, водки — с 40% до 32%, а игристых вин — с 50% до 47%. Промо в алкоголе — один из немногих способов поддержать продажи, но производители могут быть не готовы к снижению рентабельности в условиях кризиса.