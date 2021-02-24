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Карелия попала в пятерку лидеров по потреблению водки

Новости. Общество
10:05, 25 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В России потребление легальной водки в 2020 году на душу населения выросло на 2%, до 4,9 л.

Это следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Известия". При этом реализация игристого вина, шампанского и премиального алкоголя выросла в среднем на 15%.

Расчеты производились по государственной системе контроля алкоголя ЕГАИС и по численности населения в России на 1 января 2021 года. Легальное производство снизилось на 4,9% при росте продаж через ЕГАИС на 2%, сообщил газете президент Союза производителей алкогольной продукции.

Лидеры по потреблению водки на душу населения:
•Сахалин — 12,4 л (+2%),
•Магаданская область — 11,6 л (+2%),
•Коми — 11,2 л (+3%),
•Карелия — 9,8 л (без изменений),
•Чукотка — 9,4 л (–6%).

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что в пятерку лидеров входят регионы, в которые сложно и невыгодно везти нелегальную продукцию.

По данным Nielsen, в этом году объем пива, продающегося по акциям, снизился с 52% до 49%, водки — с 40% до 32%, а игристых вин — с 50% до 47%. Промо в алкоголе — один из немногих способов поддержать продажи, но производители могут быть не готовы к снижению рентабельности в условиях кризиса.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-25 12:21:44
А что ещё остаётся людям делать в резервации, только спиваться, да и алкоголь на каждом углу продают на любой вкус и карман.
David.
2021-02-25 12:31:24
zanoza, отлавливают и насильно в глотку льют :)
Горожанин
2021-02-25 11:42:39
В северных регионах гнать не из чего, поэтому покупать приходится. Вот и вся статистика
Бриг
2021-02-25 11:24:23
Срамота , практически европейский регион и оказались не пойми где и кем . Не спроста всё это .
User
2021-02-25 10:29:16
Заметно. В комментах белочка с котом разговаривает.
David.
2021-02-25 10:12:14
Киркины "люди"! :)
Leopol'd
2021-02-25 11:54:50
David., если бы они только водку потребляли, Карелия вышла бы в лидеры. Но судя по некоторым признакам, у кира идут в ход запрещенные препараты, а они здесь не учитываются. :)
нетюлень
2021-02-25 10:24:07
David., написано русским по белому "сложно и невыгодно везти нелегальную продукцию".
К тому же у нас давно привыкли аккуратно считать, вот и получается Карелия самым пьяным, криминальным и больным регионом именно потому, что не мухлюют с этой отчётностью, как другие, не будем указывать кто, юг большой...
David.
2021-02-25 10:38:27
нетюлень, Выгодно, не выгодно, какая разница. Факт, что это страна алкашей!
Off
2021-02-25 10:23:33
David., Исключительно, благодаря Киранутому :)
кир
2021-02-25 10:22:00
давидка, бездельник, брызнул яд и день начался.
David.
2021-02-25 10:37:01
кир, Ага :)
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