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Карелия увеличит сбыт стройматериалов в Санкт-Петербург

Новости. Общество
16:03, 05 Августа 2022
фото: © Правительство Карелии

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Также планируется возобновить авиасообщение между двумя регионами.

Эти вопросы поднял Глава Карелии Артур Парфенчиков во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Карелии и Правительством Санкт-Петербурга.

5 августа в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях подписали Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Санкт-Петербург и Карелию связывают многолетние экономические, социальные и культурные взаимоотношения. Для Карелии это сотрудничество является одним из важнейших факторов развития. Санкт-Петербург входит в число крупнейших потребителей продукции карельских предприятий, выступает серьезным инвестиционным партнером, служит примером инициатив в области науки, образования, культуры и туризма.

Карелии интересен опыт Санкт-Петербурга в привлечении инвестиций, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, здравоохранении, экологии. В то же время, республике есть, что предложить Санкт-Петербургу.

Прежде всего, это строительные материалы — знаменитый карельский гранит габбродиабаз, щебень и высококачественные пиломатериалы. Карелия готова расширять проекты сотрудничества со строительными компаниями Санкт-Петербурга. Большой опыт взаимодействия накоплен и в судостроительной отрасли.

 — Сегодня в Карелии строится первая цифровая верфь, а Санкт-Петербург — это исторический центр судостроения, и уже сегодня планируем распределение заказов в сфере судостроения. Это новые рабочие места. Продолжим взаимодействовать как в экономике, так и в социальных сферах — медицине, образовании, культуре, — отметил Артур Парфенчиков.

Также в ходе церемонии был затронут вопрос организации авиасообщения между регионами, несмотря на уже существующее удобное транспортное сообщение — федеральную трассу и железную дорогу.

— У нас открыт современный центр управления полетами в новом аэропорту «Петрозаводск». Жители Карелии и Санкт-Петербурга заинтересованы в возобновлении авиасообщения — запрос на быстрое перемещение между городами у населения, бизнеса, туристов есть, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

На встрече также поднимались вопросы об организации детского отдыха и проектов развития спорта. В Карелии на базе единственного на Северо-Западе училища олимпийского резерва в Кондопоге создается центр спортивной подготовки. Дочерняя хоккейная команда СКА уже играет в молодежной лиге, а после окончания строительства футбольного поля планируется создать и дочернюю команду Зенита.

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