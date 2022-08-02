Карелия вошла в число пилотных регионов для нового туристического проекта

Проект Росреестра «Земля для туризма», направленный на развитие туристической инфраструктуры, стартовал в республике, сообщили в правительстве Карелии.

Новый проект Росреестра «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. Его цель — определить наиболее популярные у туристов объекты, а также участки вблизи этих объектов для размещения инфраструктуры.

Карелия вошла в число пилотных регионов проекта. Специальная рабочая группа с участием представителей органов власти, созданная на базе Управления Росреестра, уже определила некоторые из них в Карелии.

В перечень на сегодняшний день вошли: Музей-заповедник «Кижи», археологический комплекс «Беломорские петроглифы», Государственный природный заповедник «Кивач», горный парк «Рускеала», исторический парк «Бастiонъ», вотчина Карельского деда мороза Талви Укко и другие. Всего для развития туристической инфораструктуры определено 12 участков и территорий общей площадью около 754 гектаров.

Информация о выделенных участках размещена на Публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) в разделе «Земли для туризма», где любое заинтересованное лицо может подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.