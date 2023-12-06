Карелия вошла в пятерку регионов с самой массовой арендой гостевых домов на Новый год

Аналитики «Суточно.ру» и «Домклик» составили рейтинг регионов-лидеров по числу бронирований домов на новогодние праздники.

Лидером по числу бронирований домов на новогодние праздники стала Московская область. На втором месте — Ленобласть, замыкает тройку Карачаево-Черкесия. Также в топ-10 регионов вошли Карелия, Владимирская область, Краснодарский край, Кемеровская область, Ярославская область, Ставропольский край и Адыгея.

«Огромным спросом на новогодние каникулы пользуются горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии, например, такие как Домбай и Архыз. Поэтому регион вошел в тройку самых популярных направлений», – рассказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По данным этого сервиса, дороже всего аренда домов на праздники стоит в Московской области — 22 823 рубля за сутки. В Кемеровской области средняя ставка составляет 22 498 рублей за сутки, во Владимирской области — 18 048 рублей, в Ярославской области — 17 459 рублей, в Краснодарском крае — 16 147 рублей, в Карачаево-Черкесии — 15 306 рублей, в Ленинградской области — 15 107 рублей, в Карелии — 14 тысяч, в Адыгее — 13 085 рублей.



Самая низкая стоимость аренды на популярных направлениях — в Ставропольском крае, в среднем 6 980 рублей за сутки.