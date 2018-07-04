Карелиястат фиксирует сокращение оборота общепита

Оборот ресторанов, кафе и других заведений общественного питания Карелии в январе-мае 2018 года сократился в сопоставимых ценах на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Карелиястат, общий объем оборота за 5 месяцев 2018 года составил почти 2 млрд рублей.

Сокращение показателей произошло впервые за 3 года.

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