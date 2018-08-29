Карелиястат фиксирует сокращение затрат на научные разработки в Карелии

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Затраты на научные разработки в республике сокращаются в течение последних двух лет – в 2016 году финансирование уменьшилось на 10,4% по сравнению с предыдущим годом, в 2017 году – еще на 1,1%.
Это следует из отчетов Карелиястата "Научный потенциал Республики Карелия" за 2016 и 2017 годы.
Затраты на научные исследования и разработки в 2016 году составили 969,7 млн. рублей. В 2017 году эта сумма сократилась до 959,5 млн. рублей.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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