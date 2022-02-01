Карелиястат подвел первые итоги переписи малого бизнеса

В Карелии подведены первые итоги экономической переписи малого бизнеса, которая прошла в апреле 2021 года.

По данным Карелиястата, к малому бизнесу в республике сегодня относятся 5,9 тысячи малых и микропредприятий и 8,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в паблике Карелиястата.

Выручка малых предприятий от реализации товаров и услуг составляет 145,5 млрд рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей - 51,8 млрд рублей.

«Около 22% жителей республики, занятых в экономике, работают в малом бизнесе. При этом на малых предприятиях трудятся чуть более 41 тысячи человек, а в сфере индивидуального предпринимательства — около 18 тысяч человек. Помимо самих предпринимателей 9 тысяч человек — это наемные сотрудники, партнеры и члены семьи, помогающие вести хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении Карелиястата.

Полные результаты переписи малого бизнеса будут опубликованы в июле 2022 года.