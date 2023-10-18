Карелию 20 октября ожидает ненастная погода

В республиканском Гидрометцентре рассказали о погоде на 20 октября.

В последний день рабочей недели жителей республики ждет облачная с прояснениями погода.



Восточные районы накроет снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура ночью 0, -5°С; днем -1, +4°С.



В Петрозаводске синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим мокрым снегом.



Ночью на дорогах будет скользко. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.



Атмосферное давление будет расти.