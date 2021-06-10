Карельские энергетики провели ремонт линии электропередачи на западе Карелии

На воздушной линии 35 кВ карельский филиал «Россети Северо-Запад» заменил опоры, а также установил новые изоляторы.

Электроснабжение жителей поселка Харлу Питкярантского района стало надежнее. Поселок развивается как туристический центр. Здесь есть уникальные объекты индустриального туризма: малая ГЭС, завод Леппякоски, а также архитектурные памятники, к примеру, «Дом богатых невест» — усадьба священника (конец XIX века).

Всего в рамках ремонтной программы филиала в 2021 году будет отремонтировано 189 км ЛЭП, в том числе заменено около 2 тысяч опор и почти 8 тысяч изоляторов.