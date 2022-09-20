Карельские гимнастки завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях

Все спортсменки — воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Золотые медали по программе мастеров спорта в групповых упражнениях завоевали карельские спортсменки на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «На призы Олимпийской чемпионки Н. Зуевой» РФСО «Локомотив» в Пензе.

В составе команды выступали Кристина Елизарова, Дарья Фомичева, Ольга Потахина, Марьяна Гошкиева и Полина Баранова.

На третью ступень пьедестала среди групповых команд по КМС поднялась еще одна наша команда «Жемчужинки»: Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова, Александра Калашникова. Спортсменки команды «Феерия» также достойно представили нашу республику.

Тренеры команд — Валентина Лешкович, Наталия Галковская, Галина Калашникова, Екатерина Круглова, Галина Василенок и концертмейстер Юлия Виноградова.