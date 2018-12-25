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Новости. Общество
11:01, 25 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Петербург"

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Экс-руководитель Корпорации развития Карелии, одна из директоров первой линейки в группе компаний "РусБиоАльянс" Анна Позднякова рассказала, почему экс-главы регионального Минэка Валентин Чмиль был прав, говоря о "республике-промежутке".

- Я бы на его месте то же самое сказала! Может быть, только слово какое-то другое подобрала. Но, в принципе, Чмиль тысячу раз прав. Нужно правду говорить!

Нужно всегда помнить, что бизнес – это не благотворительная организация, он вкладывает деньги, чтобы еще больше их заработать. А у нас в Карелии мало сырья, чтобы строить здесь заводы, и очень маленький рынок сбыта, чтобы здесь продукцию продавать.  Москва и Питер достаточно далеко. И поэтому конкуренцию здесь никто не выдерживает.  Все боятся это сказать, один только Чмиль не побоялся...

Факторов много: дорогая энергетика, да и не везде она есть, дорогие трудовые ресурсы (северные надбавки), молодежи нет, технические специальности (инженеры, технологи) отсутствуют, рынок сбыта ничтожно мал. Или даже больше скажу: сначала инвестор откроет Интернет, чтобы почитать про регион... И что он прочитает про Карелию? Убили, посадили, маньяки, педофилы…  И дела настолько резонансные, на всю страну, что он подумает: а на фиг я туда поеду!? 

Когда я работала руководителем Корпорации развития, я много говорила о том, что необходимо создавать положительный образ Карелии за ее пределами. Чтобы о нас знали не только как о "криминальном" регионе. Но меня никто не слушал.

И еще одна опасная тенденция развивается: действующие карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Санкт-Петербург.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Американец
2018-12-25 12:42:03
так от таких "специалистов" и на Луну сбегут.
Поздняковой бы молчать , так она сдала себя с потрохами. С Нелидовым она бы очень хорошо смотрелась на одном месте.
Беня
2018-12-25 12:30:53
То есть алелуйщина (как называл ее товарищ Сталин) это метод создания инвестпривлекательности? Ну конечно! Инвеститоры, они жеш все идиёты, им продашь положительный образ а они, идиёты, его и купят, радостно хлопая в ладоши :)
Жорж
2018-12-25 12:29:32
Договорится работница РусБиоАльянс , разгонят шарагу и было бы из-за кого .
User
2018-12-25 12:14:24
Сегодня день пиара Поздняковой? Гражданка директор линейки чем ерундой болтать, лучше бы уплатой налогов в собственной компании озаботилась. А то вон в соседней новости свыше 1 миллиона рублей уже задолжали:

"В "черный список", опубликованный на сайте Минфина, попали такие крупные компании, как ООО "АлкоВорлд" - собственник Петрозаводского ликеро-водочного завода, ООО "РусБиоАльянс" - собственник предприятия по переработке ягод "Карельский продукт..."
Leopol'd
2018-12-25 11:40:13
"дорогие трудовые ресурсы (северные надбавки)"
Она ничего не попутала? Переход на налоговый учет, при деятельности в Карелии эти надбавки не отменит. Ну если не нарушать закон, конечно.
Иван
2018-12-25 12:08:34
Leopol'd, в фирме где я работаю все числятся в СПб, а работают в плоть до Мурманской области. Отсюда отсутствие северного стажа, маленький отпуск и т.д.

Но никто не против - зарплата на 10 тр выше средней по республике (в конверте, конечно).
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