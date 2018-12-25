"Карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Петербург"

Экс-руководитель Корпорации развития Карелии, одна из директоров первой линейки в группе компаний "РусБиоАльянс" Анна Позднякова рассказала, почему экс-главы регионального Минэка Валентин Чмиль был прав, говоря о "республике-промежутке".

- Я бы на его месте то же самое сказала! Может быть, только слово какое-то другое подобрала. Но, в принципе, Чмиль тысячу раз прав. Нужно правду говорить!

Нужно всегда помнить, что бизнес – это не благотворительная организация, он вкладывает деньги, чтобы еще больше их заработать. А у нас в Карелии мало сырья, чтобы строить здесь заводы, и очень маленький рынок сбыта, чтобы здесь продукцию продавать. Москва и Питер достаточно далеко. И поэтому конкуренцию здесь никто не выдерживает. Все боятся это сказать, один только Чмиль не побоялся...

Факторов много: дорогая энергетика, да и не везде она есть, дорогие трудовые ресурсы (северные надбавки), молодежи нет, технические специальности (инженеры, технологи) отсутствуют, рынок сбыта ничтожно мал. Или даже больше скажу: сначала инвестор откроет Интернет, чтобы почитать про регион... И что он прочитает про Карелию? Убили, посадили, маньяки, педофилы… И дела настолько резонансные, на всю страну, что он подумает: а на фиг я туда поеду!?

Когда я работала руководителем Корпорации развития, я много говорила о том, что необходимо создавать положительный образ Карелии за ее пределами. Чтобы о нас знали не только как о "криминальном" регионе. Но меня никто не слушал.

И еще одна опасная тенденция развивается: действующие карельские предприниматели массово переходят на налоговый учет в Санкт-Петербург.

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