Карельский хоккеист сделал предложение возлюбленной прямо на льду после матча

На площадке спорткомплекса «Луми» в Петрозаводске родилась новая семья.

«Эти трогательные кадры друзья прислали накануне вечером», — написал в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков, поделившись видеороликом.



По словам руководителя региона, игрок хоккейной команды «Карелия» Данил Алексеев после матча сделал предложение своей избраннице Татьяне.



Вот так, в Год семьи на льду спортивного комплекса «Луми» рождаются новые семьи! Давайте поддержим ребят добрыми словами и пожелаем семейного счастья и долголети