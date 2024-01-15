«Карельский союз пенсионеров» организовал патриотический фестиваль в Петрозаводске

Зрители послушали песни о войне, любви к жизни и к Родине.

Патриотический фестиваль «Ты живи, моя Россия», состоялся в декабре на базе Петрозаводского Лесотехнического техникума. В мероприятии приняли участие многие самодеятельные коллективы карельской столицы: песенные и танцевальные ансамбли, дуэты, а также солисты.

Зрители послушали песни о войне, любви к жизни, к Родине. На сцене было разыграно целое представление с участием двух ансамблей — вокального и танцевального. Как рассказали в группе «ВИА «Россияночка», зрители со слезами на глазах и восторгом аплодировали.

«Фестиваль патриотической песни «Ты живи, моя Россия!» — это праздник песни и дружеского общения, единения, реализующий творческие способности участников», — рассказали в группе.

Организатором фестиваля выступила Галина Егоровна Карасова, возглавляющая Региональную общественную организацию «Карельский союз пенсионеров». Ежегодно Союз проводит городские и республиканские музыкальные фестивали, конкурсы для пожилых людей.

Напомним, Галина Карасова в свое время предстала перед судом: она обвинялась в том, что в сентябре 2014 года она вместе с группой лиц, действовавшей за некое денежное вознаграждение, якобы помешала гражданам проголосовать за определенных кандидатов в депутаты Петросовета.

На тот момент Галина Карасова состояла в партии «Яблоко» и являлась одним из основных партийных активистов, ответственных за предвыборную работу. Карельское отделение «Яблока» ранее возглавлял известный бизнесмен Василий Попов. Сам Василий Попов на данный момент проживает в Финляндии, где попросил политическое убежище, поскольку, по его словам, стал жертвой политических гонений. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.