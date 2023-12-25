Карельским пенсионерам в новом году проиндексируют страховые пенсии

Повышение будет индивидуальным у каждого пенсионера, но в среднем по Карелии оно составит 1 942 рубля.

Отделение СФР проиндексирует страховые пенсии более 200 тысяч карельских пенсионеров с января следующего года, сообщили на сайте Социального фонда России.

Как рассказали в источнике, с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Повышение коснется всех видов страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности.

Стоимость одного пенсионного коэффициента после индексации составит 133,05 руб., а размер фиксированной выплаты будет следующий:

— 8134,88 руб. (при назначении пенсии по обычным основаниям),

— 10575,34 руб. (при наличии необходимого стажа работы в местности, приравненной к Крайнему Северу)

— 12202,32 руб. (при наличии необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера).

Отделение СФР по Карелии проведет индексацию страховых пенсий 207 тысяч жителей республики. Повышение будет индивидуальным у каждого пенсионера, но в среднем по Карелии оно составит 1 942 рубля.

В источнике подчеркнули, что пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим гражданам — в Карелии это 78% получателей страховой пенсии.

У 22% пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, пенсия индексируется, но выплачивается без учета индексации. На данный момент в Карелии продолжают работать 44,5 тысяч пенсионеров.

Каждый пенсионер может увидеть размер своей пенсии с учетом индексации в личном кабинете на сайте СФР или на портале госуслуг.

В СФР отметили, что январская индексация касается только страховых пенсий. Плановое повышение социальных пенсий пройдет с 1 апреля следующего года.