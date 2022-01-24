Карельское инновационное оборудование для транспорта применяется по всей России

Петрозаводская компания «Технодар» внедряет собственные разработки в сфере производства оборудования для контроля расхода топлива и мониторинга транспорта.

14 назад предприятие начало свою деятельность с установки оборудования для контроля расхода топлива и мониторинга транспорта, производимого как российскими, так и зарубежными компаниями. Сейчас ООО «Технодар» – это инжиниринговый центр, собственная линия производства расходомеров и IT-отдел, занимающийся разработкой и совершенствованием своего программного обеспечения. Заказы компания выполняет «под ключ» – от оформления проекта до монтажа оборудования с последующим техническим и информационным сопровождением.

Для чего нужны приборы контроля топлива, руководитель отдела развития компании «Технодар» Елена Иванова пояснила на примере, понятном каждому, у кого есть автомобиль:

– Заправляя машину на автозаправочной станции, вы не можете точно знать, сколько бензина вам зальют в бак. Недолив топлива – довольно распространенное явление, поскольку данные счетчиков на колонках далеко не всегда соответствуют действительности. Отклонение в 1-2% для частного автомобиля не будет заметно, но, когда речь идет о флоте, где на суда принимают тонны топлива, даже небольшая погрешность приводит к огромным убыткам. Наша задача – обеспечить судовладельцам контроль принимаемого и расходуемого топлива с помощью установки современного сертифицированного измерительного оборудования, точность которого составляет 0,1%. Это дает возможность в дальнейшем принимать решения по оптимизации расходов, а также пресечь нецелевое использование топлива.

Датчики, установленные на разных потребителях топлива – двигателях, котлах, танках – собирают данные об уровне, расходе, массе, объеме, температуре топлива и его плотности. Эти сведения поступают в систему сбора данных, которая их обрабатывает и визуализирует, что позволяет контролировать процессы потребления и приема топлива в режиме реального времени. Информация также транслируется в программное обеспечение, с помощью которого возможно удаленно следить за местоположением судна, строить графики и треки его движения за определенный период, формировать аналитические отчеты и решать прочие задачи.

Система сбора данных, как и программное обеспечение – это также собственные разработки ООО «Технодар», которые актуализируются в соответствии с меняющимися условиями и учитывают опыт, накопленный компанией за годы работы.

Карельская компания работает на территории всей России. Заказчики – в основном крупные компании-судовладельцы, заинтересованные в модернизации флота, судостроительные заводы и проектанты, которые устанавливают инновационное оборудование на своих судах на стадии строительства. Возглавляют список клиентов ООО «Технодар» крупные организации – «Морвенна», «Доброфлот», «Антей», «Межрегионтрубопроводстрой», а также несколько компаний холдинга Norebo. Всего системой оснащено более 1000 судов.

В планах компании «Технодар» – производство новых видов оборудования и расширение рынка сбыта, в том числе, за рубежом. В этом предприятие рассчитывает на поддержку Центра «Мой бизнес» Республики Карелия. В 2021 году компания уже воспользовалась услугами центра в сфере сертификации, патентования и маркетинга.