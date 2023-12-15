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Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России

Новости. Общество
08:30, 16 Декабря 2023
фото: © «Кинерма чудо финно-угорского мира» / VK

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Деревня известна уже больше пяти веков.

Эксперты сервиса tutu составили подборку самых живописных сел и деревень России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Как рассказали в источнике, эти места входят в «Ассоциацию самых красивых деревень России» — многие из них непросто найти на карте, а добираться еще сложнее, но оно того стоит.

Среди таких оказались Вятское (Ярославская область), Старая Ладога (Ленинградская область), Посад (Турчасово) и Кимжа в Архангельской области, Изборск (Псковская область), Ацагат (Республика Бурятия), и, конечно, карельская деревня Кинерма.

Эта деревня, известная уже больше пяти веков, — настоящий музей под открытым небом. Интересно, что дома здесь расположены необычным образом – по кругу с ориентацией на часовню.

Раньше в Кинерме хранилась икона Смоленской Божией Матери, Одигитрия Смоленская. Образ считается чудотворным поклониться ему стекалось множество паломников, поэтому гостей в деревне всегда хватало. Сейчас икона находится в музее Петрозаводска.

Деревня почти без изменений сохранила первоначальный облик. Здесь можно попробовать традиционные блюда, а на мастер-классе самим испечь знаменитые калитки. В деревне даже отреставрировали баню, где можно попариться по-черному.

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