Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России

Эксперты сервиса tutu составили подборку самых живописных сел и деревень России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Как рассказали в источнике, эти места входят в «Ассоциацию самых красивых деревень России» — многие из них непросто найти на карте, а добираться еще сложнее, но оно того стоит.

Среди таких оказались Вятское (Ярославская область), Старая Ладога (Ленинградская область), Посад (Турчасово) и Кимжа в Архангельской области, Изборск (Псковская область), Ацагат (Республика Бурятия), и, конечно, карельская деревня Кинерма.

Эта деревня, известная уже больше пяти веков, — настоящий музей под открытым небом. Интересно, что дома здесь расположены необычным образом – по кругу с ориентацией на часовню.