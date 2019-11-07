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Новости. Криминал
09:40, 07 Ноября 2019
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Катание на новом автомобиле завершилось для жителя Карелии уголовным делом

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В Прионежском районе местный житель украл бензин, чтобы обкатать свой новенький автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району 3 ноября обратился житель Шелтозера. Утром он обнаружил, что вскрыт его гараж, из которого похищен бензин.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Молодой человек рассказал, что 2 ноября купил автомобиль. Днем он катался на нем, пока не кончился бензин. Транспорт бросил и пошел домой, где распивал спиртное.

Ночью, находясь в состоянии опьянения, ему захотелось покататься на своей новой машине. Сельский житель вспомнил, что видел топливо в гараже у одного мужчины. Он проник в постройку и обнаружил 2 канистры. Одна была пустой, а в другой бензина было совсем немного. Тогда он слил 20 литров ГСМ из соседского автомобиля в канистру.

Заправив свой транспорт, он проехался по населенному пункту.
Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершенной с проникновением в хранилище. По факту управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения проводится проверка.

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