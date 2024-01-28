Кемский городской суд защитил жилищные права местного жителя

Инстанция удовлетворила иск в адрес районной администрации.

Мужчина обратился в Кемский городской суд с иском к районной администрации по тем основаниям, что он был зарегистрирован и проживал в жилом доме, который был уничтожен в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, с 2014 года мер по предоставлению жилого помещения ответчиком предпринято не было, истец обратился в суд за защитой своих жилищных прав.

Многоквартирный жилой дом, в котором находилось принадлежащее на праве собственности истцу жилое помещение, был признан непригодным для проживания ввиду его полного уничтожения огнем, семья истца была признана малоимущей и нуждающейся в жилых помещениях, представляемых по договору социального найма.

Суд посчитал требования истца о предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения общей площадью не менее ранее занимаемого жилого помещения обоснованными и подлежащими удовлетворению.