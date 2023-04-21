Китай занимает 41 процент внешнеторгового оборота Карелии (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с генконсулом КНР в Петербурге Ван Вэньли, сообщила пресс-служба правительства республики.

Глава республики Артур Парфенчиков встретился с генеральным консулом Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли, которая 28 июня находится с визитом в Карелии.



«Сегодня на долю Китая приходится 41% нашего внешнеторгового оборота, - заявил Парфенчиков. - По итогам 2022 года экспортные поставки в Китай увеличились в три раза, а по итогам первого квартала этого года – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хорошие цифры».





С ноября 2017 года Карелия развивает сотрудничество с китайской провинцией Фуцзянь, сейчас обсуждают совместные проекты в сфере камнеобработки. Наша республика применяет опыт КНР в развитии этой отрасли, например, его использовали при строительстве технопарка «Южная промзона».



Сейчас стороны обсуждают создание в Карелии промышленного кластера, где представят передовое специализированное оборудование из Китая и экспозицию продукции.



Есть контакты в сфере образования, отметили в пресс-службе карельского правительства. В ПетрГУ учатся 20 студентов из Китая, в Петрозаводской государственной консерватории – 169 человек.



Ван Вэньли отметила динамику торговых отношений Китая с Карелией. По ее словам, посол Китая в РФ положительно оценил установленные отношения Карелии с провинцией Фуцзянь.