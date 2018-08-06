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Новости. Общество
13:16, 06 Августа 2018
фото: Игорь Георгиевский

Кижская регата: 20 лет испытания на прочность

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Лодки – прочные, люди – сверхпрочные. Таковы, если вкратце, итоги юбилейного, XX-го фестиваля "Кижская регата".

Во время проведения гонок, как правило, идёт проливной дождь. И, тем не менее,  все мероприятия фестиваля состоялись!

"20 лет назад мы понимали, что старые мастера постепенно уходят, секреты строительства традиционных лодок, и в первую очередь, лодок-кижанок нужно кому-то передавать, - рассказал отец-основатель Кижской регаты, ведущий научный сотрудник музея "Кижи" Юрий Наумов. - Но лодку не заставишь построить, лодку нужно захотеть построить. То, что музею удалось разбудить это желание, то, что традиционные лодки продолжают строиться, считаю это самым большим достижением фестиваля "Кижская регата!"

И лодки строят. Шьют, даже таким экзотическим для современного человека способом, как еловой лапкой! Алексей Рыбаков раньше считался гостем из Москвы, но теперь он гордо представляет музей "Кижи". И музей гордится им! Лодка-кижанка Алексея стала украшением конкурса народных судостроителей, хотя и заняла не первое, а второе место.

Настоящий фурор произвела ладья "Надежда" из Самарской области. Большая команда, все в красивых костюмах, группа поддержки – тоже в костюмах, а ещё гости из Тольятти привезли своё грандиозное шоу – показали битву рыцарей на мечах. Молодцы! И по праву – первое место в своей категории.

Настоящим лектором, народным просветителем выступил Сергей Токарев из Вологодской области. С утра до вечера он рассказывал про разные типы лодок, большую часть из которых он сам строил, показывал детям, как вяжутся морские узлы, катал всех желающих на своей великолепной лодке-долблёнке. Она не заняла призового места в конкурсе, но надолго запомнилась гостям праздника. Спасибо Сергею за такое трепетное отношение к своему делу!

3 августа состоялся не только конкурс народных судостроителей, но и гонки Молодёжной регаты. Участники III смены Российского центра традиционного судостроения и судоходства с удовольствием и азартом соревновались в скорости и ловкости на воде! Участию в индивидуальных и командных заездах предшествовали многочисленные занятия с инструкторами, мастерами-лодочниками, опытными моряками. 

Впервые за всю историю проведения "Кижской регаты" основным гонкам предшествовала Большая гонка – 12 километров вокруг острова Кижи. Для участия в ней вышли только самые смелые и выносливые, те, кто не побоялись растерять силу накануне главных соревнований.  

Также новшество юбилейной регаты – 4 августа состоялись не только основные гонки, но и Гостевая гонка, на которую вышли 9 экипажей, в том числе и команда "Актёры России", и гости из Чечни, и сборные команды Российского агентства по туризму и правительства Карелии. Все были хороши, но кто-то был сильнее! 

Для участия в основных праздничных гонках зарегистрировались 44 экипажа – команды из Карелии, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Самарской, Волгоградской и Московской областей, всего около 300 человек. Никого не испугала крайне переменчивая погода – проливной дождь, потом солнце и жара, потом снова дождь. Кто-то раздевался по пояс и демонстрировал накачанное тело. Кто-то не выходил из образа и работал вёслами в меховом народном костюме. Все были счастливы! Поздравляем победителей!

Музей-заповедник "Кижи" благодарит за помощь в организации "Кижской регаты" партнёров и спонсоров: Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, Правительство Республики Карелия, Банк "ВТБ", Газпромбанк, Сбербанк, отель Frigate, компанию "Радужная форель", Торговый дом "Ярмарка", кондитерскую "От Валентина".

Спасибо всем участникам и гостям "Кижской регаты"! Ждём вас на 21-ый фестиваль в 2019 году!

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Комментарии

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