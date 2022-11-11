Клиника «Кивач» получила премию правительства России в области качества

Из более чем полутысячи конкурсантов было отобрано одиннадцать лауреатов, в числе которых клиника «Кивач» стала единственной медицинской организацией.
Церемония награждения прошла 11 ноября в Москве.
Премия клинике «Кивач» присуждена за внедрение высокоэффективных методов управления качеством и инструментов повышения производительности, а также за достижение значительных результатов в области качества и безопасность продукции и услуг.
За 26 лет работы клиники здесь прошли лечение и восстановление десятки тысяч пациентов. Вручению премии предшествовали два года диагностик и проверок.
Видео и подробности церемонии награждения
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание