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Клиника «Кивач» получила премию правительства России в области качества

Новости. Общество
15:57, 14 Ноября 2022

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Из более чем полутысячи конкурсантов было отобрано одиннадцать лауреатов, в числе которых клиника «Кивач» стала единственной медицинской организацией.

Церемония награждения прошла 11 ноября в Москве.

Премия клинике «Кивач» присуждена за внедрение высокоэффективных методов управления качеством и инструментов повышения производительности, а также за достижение значительных результатов в области качества и безопасность продукции и услуг.

За 26 лет работы клиники здесь прошли лечение и восстановление десятки тысяч пациентов. Вручению премии предшествовали два года диагностик и проверок.

Видео и подробности церемонии награждения

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