Клиника «Кивач» вошла в пятерку лучших здравниц России

Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) ежегодно составляет рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

При составлении рейтинга «ТОП-100» учитываются такие критерии, как масштаб бизнеса, эффективность бизнеса, а также инвестиционный потенциал. Рейтинг призван оценить инвестиционную привлекательность российских здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг.

Лидерами рейтинга за 2021 год стали: санаторий «MriyaResort& Spa» (Крым), «Заполярье» (Краснодарский край), санаторная сеть «РЖД-Здоровье», а также санаторий «Янган-Тау» в Республике Башкортостан. И замыкает пятерку лидеров «Клиника Кивач», занявшая 5-е место по интегральному показателю и 6-е место по масштабу бизнеса.

«Мы стабильно входим в первую десятку рейтинга ТОП-100 российских здравниц уже 5 лет. И с каждым годом наша позиция в рейтинге всё выше. Удерживать лидерство и завоевывать новые позиции в оздоровительном туризме России и в таком сложном направлении, как превентивная медицина, нам позволяет слаженная работа всего коллектива, непрерывное развития и совершенствование клиники. Мы не просто понимаем, что нужно нашему гостю, мы знаем, что он ждет от нас завтра», — отметила генеральный директор клиники «Кивач» Александра Улич.

Подробнее о том, кто еще вошел в ТОП-100 здравниц России, читайте здесь.