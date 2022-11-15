Количество вакансий на временных работах в Карелии стремительно растет

За последний месяц количество вакансий, подразумевающих временную работу, в Карелии выросло на 59%.

Об этом говорят результаты анализа предложений о временном трудоустройстве, размещенных на сервисе по подбору персонала hh.ru.

Такая форма занятости предлагается на 10,7% от всех вакансий региона.

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа подобных вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%).