Команда пенсионеров защитит честь Карелии на спартакиаде в Тольятти

Команда из Карелии будет защищать честь нашей республики в финальном этапе Спартакиады пенсионеров.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, сегодня в Музее истории карельского спорта на Кургане провожали команду пенсионеров, которая отправляется в Тольятти для участия в финальном этапе Спартакиады.

Восемь спортсменов старше 50 лет будут защищать честь нашей республики в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, дартсу. Ну а поедут они в Тольятти в красивой и удобной спортивной форме с символикой Карелии, которую специально для них подготовили по заказу ЦСП. Центр спортивной подготовки наряду с Министерством образования и спорта Карелии взял на себя организацию поездки пенсионеров.

Напомним, что в Петрозаводске проходят Зимняя и Летняя Спартакиады пенсионеров Республики Карелия, в которых участвуют те, кому уже исполнилось 50 лет. Победителей определяют как в личном, так и в командном первенстве и награждают кубками, медалями и дипломами министерства образования и спорта Карелии, подарками и призами от партнёров.

В 2022 году по итогам региональных этапов была сформирована сборная команда победителей в составе 8 человек для участия в финальном этапе Спартакиады, который состоится в Тольятти с 26 по 29 сентября.