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Комбинация пассивного и активного дохода для настоящего мужчины

Новости. Общество
22:04, 23 Февраля 2022
фото: Баренц Групп

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Кто такой настоящий мужчина? Это мужчина, рядом с которым его семья на 100% уверена в завтрашнем дне, считают в агентстве недвижимости «Баренц Групп».

Но как стать защитником своих любимых в условиях пандемии?Сокращение, болезнь, не сошлись характером с начальником, — и доход у вас пропадет.

Выход есть! И это пассивный доход.

Пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста, здоровья и работоспособности.

Один из наиболее подходящих инструментов пассивного дохода – это недвижимость.

Сдавать квартиру, а лучше несколько, или коммерческую недвижимость, собирать с арендаторов деньги и не ходить на работу — звучит как мечта.

Естественно, что этот доход тоже сопровождают расходы и риски. Нужно учитывать издержки: квартплату, налог на недвижимость, налог от сдачи в аренду. Желательно оформить страховку квартиры на случай пожара, потопа и прочих неприятностей.

Особое внимание стоит уделить выбору района сдаваемой в аренду квартиры. Если район не очень престижный, найти подходящих жильцов может быть непросто.

Выгодным вариантом для сдачи квартиры в аренду на данный момент является новый жилой район TALOJARVI. Город у воды. Ведь как показывает практика, этим объектом активно интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. И это неспроста – ведь туризм в Карелии за последние годы активно развивается, сюда приезжают все больше и больше иногородних и иностранных туристов. Только представьте, каким спросом будет пользоваться аренда квартир в новом районе на берегу Онежского озера!

Плюсы: возможность получать неплохой пассивный доход. В отличие от ценных бумаг, недвижимость крайне редко может обесцениться до нуля — только в случае каких-то глобальных катаклизмов, но на это существует страховка.

Так же, не стоит забывать о том, что приобрести недвижимость можно на этапе "котлована" от застройщика, позднее перепродав ее и заработав на этом.

Если вы сомневаетесь или не знаете, с чего начать – специалисты агентства недвижимости "Баренц Групп" смогут бесплатно проконсультировать вас в вопросах недвижимости:

- купить/продать вашу недвижимость

- приобрести квартиру по системе TRADE-IN

- сдать в аренду

- помочь с выбором

полностью сопроводить на всех этапах сделки. 

Агентство недвижимости "Баренц Групп" от всей души поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля! Желает  стать опорой и защитой для своей семьи! А специалисты агентства с радостью в этом помогут!

Звоните: 331-991.

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