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Компания «Губкин Инновации» представит в Карелии уникальное в мире оборудование для утилизации мусора без вреда для экологии

Новости. Экономика
10:30, 02 Августа 2021
фото: © ООО «МИП ГУ «Губкин Инновации»

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«Губкин Инновации» готовы обеспечить Республику Карелия современными установками для утилизации всех видов мусора без вреда для экологии.

Об этом рассказал Евгений Пичугин, генеральный директор организации, на презентации оборудования для экологичной утилизации мусора.

На встрече, которая прошла на испытательной площадке компании в Петрозаводске, руководитель представил водородный инвертор для уничтожения мусора. Оборудование, выполняющее функцию завода по переработке отходов, позволяет без предварительной сортировки бесследно уничтожать все виды мусора: промышленного, сельскохозяйственного, коммунального, пластикового, биомедицинского и опасного.

Работа машины основывается на уникальной технологии по утилизации, единственным обладателем которой в мире является «Губкин Инновации». Во время уничтожения мусорная масса поступает внутрь машины в закрытое вакуумное пространство, где под действием физико-химической реакции без доступа атмосферного воздуха, полностью трансформируется в энергию. Энергию затем можно направить на организацию работы систем жилищно-коммунального хозяйства, например, горячего водоснабжения, отопления или, наоборот, для трансформации тепла в холод.

За процессом утилизации в инверторе следят два специалиста. Один подает мусор в камеру устройства, второй контролирует работу систем за пультом управления. Оборудование работает в режиме 24/7 и в зависимости от места установки — в жилом квартале или на мусорном полигоне — перерабатывает от 30 до 6000 кг/час. При этом машина не требует дополнительных источников энергии и не создает в процессе утилизации вредных экологических выбросов в окружающую среду: диоксинов, оксидов серы, азота, углерода, сажи, сероводородов, фтора, хлора и прочих соединений.

«В 2019 году в России насчитывалось более 14 000 крупных мусорных свалок и не менее 60 000 несанкционированных свалок. Более 90% мусора подвергалось захоронению, около 4% — перерабатывалось, менее 2% — сжигалось, выделяя при этом в окружающую среду тяжелые металлы и диоксины (по статистике независимой международной организации Greenpeace). Уникальное высокотехнологичное оборудование нашей компании меняет парадигму обращения с отходами во всем мире и позволяет утилизировать мусор без вреда для экологии. Постепенно инверторы не только заменят заводы по переработке мусора, но и в качестве мини-систем для уничтожения отходов будут устанавливаться в многоквартирных домах, частных застройках, в общественных учреждениях и на объектах промышленности. Таким образом, в будущем исчезнет необходимость создания свалок, так как мусор будет уничтожаться в местах жизнедеятельности человека» рассказал генеральный директор ООО МИП ГУ «Губкин Инновации» Евгений Пичугин.

По результатам проведенных исследований, серия водородных инверторов «Губкин Инновации» получила декларации, сертификаты и заключения (в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение), действующие на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза. На испытательной площадке компании в Петрозаводске завершен первый этап комплексных испытаний моделей Водородных инверторов серии HI.

 

Международное инновационное предприятие «Губкин Инновации» — международная холдинговая структура, включающая в себя научно-исследовательские и научно-производственные центры в Республике Карелия, Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии. Компания является обладателем технологии экологически чистой утилизации отходов жизнедеятельности человека (ТБО), бактериологических, медицинских, опасных и прочих отходов промышленного производства. На базе технологии компания разработала серию водородных инверторов, производительностью от 30 кг/час, 200 кг/час, 500 кг/час, 2000 кг/час и 6000 кг/час отходов. Оборудование при переработке мусора не создает опасных выбросов в окружающую среду и основывается на физико-химической реакции, протекающей в закрытом вакуумном пространстве инвертора без доступа атмосферного воздуха.
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